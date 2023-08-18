На мероприятии ожидают рекордного числа участников

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. В Казани откроется VI Глобальный форум молодых дипломатов. Он продлится до 21 августа. Главными темами станут дипломатия многополярного мира и информационная безопасность в современных международных отношениях. Сессии форума также затронут темы информационного противоборства, гуманитарного взаимодействия и противодействия силе недружественных России государств, а также продвижения интересов Москвы в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Как отметили организаторы мероприятия, ожидается, что с приветственным словом к участникам обратится по видео глава МИД России Сергей Лавров.

В рамках форума состоится презентация Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в марте 2024 года в Сочи. Будет представлен проект "Игры будущего", который нацелен объединить цифровую и физическую реальность в разных сферах жизни. Первые "Игры будущего" планируется провести в 2024 году в Казани.

Также на форуме состоится церемония принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов, будут проведены двусторонние консультации между отдельными делегациями. В последний день работы форума планируется подписать итоговый документ о подходах России и ее партнеров к ключевым вопросам международной повестки дня.

Об участниках

Как отметил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков на посвященной форуму пресс-конференции в ТАСС, за неделю до начала мероприятия зарегистрировали порядка 100 делегатов из почти 40 стран. Уже известно, что на форум приедут участники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Казахстана, Монголии, а также стран Африки.

Ожидаются гости из Китая. "В первую очередь они [делегаты из КНР] приняли участие в состоявшемся в июле 2023 года Форуме молодых дипломатов Евразии, который проходил в Горно-Алтайске. Более того, уже озвучено намерение наших коллег из Китая о вступлении в Ассоциацию молодых дипломатов", - сообщил Колпаков.

Он напомнил, что в 2022 году форум посетили более 120 участников из 44 стран. "Вполне возможно, что цифры прошлого года будут преодолены, и мы поставим своеобразный рекорд по участию", - отметил председатель Совета молодых дипломатов.

В свою очередь министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков на пресс-конференции в ТАСС подчеркнул, что форум является уникальной площадкой для эффективного диалога между молодыми специалистами. По его словам, в рамках мероприятия на системной основе продвигаются внешнеполитические интересы и налаживаются многосторонние связи.