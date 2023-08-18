В постпредстве РФ заявили о созыве СБ ООН по правам человека в КНДР ради давления на нее

Пресс-секретарь российского постоянного представительства при Организации объединенных наций Федор Стржижовский отметил, что единственная цель этого заседания в том, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от "безрассудных эскалационных действий" США и их союзников

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Россия категорически отвергает попытки США использовать тематику прав человека в КНДР исключительно ради вмешательства в дела республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский, комментируя инициированное американским председательством 17 августа заседание Совета Безопасности всемирной организации по этой проблеме.

"Россия вместе с партнерами традиционно выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран региона и категорически отвергает попытки использовать правочеловеческую тематику для вмешательства в дела суверенных государств", - подчеркнул дипломат.

"Очевидно, что единственная цель созыва данного заседания в том, чтобы нарастить давление на Пхеньян и отвлечь внимание мировой общественности от истинной угрозы миру и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии - безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников", - отметил Стржижовский.

Пресс-секретарь постпредства указал на то, что проблематика прав человека не входит в мандат СБ ООН и обсуждается на профильных площадках - в Совете ООН по правам человека и в Третьем комитете Генассамблеи. Попытки США их союзников внедрить в повестку СБ ООН несвойственные ему задачи "приводят к политизации его работы".