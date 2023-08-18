18 августа, 05:17
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

Как уточнил советник врио главы республики Ян Гагин, Вооруженным силам Украины не удалось выйти к флангам в районе населенного пункта

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Российские силы уничтожили основную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Урожайном, подвоз резервов затруднен. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжелое вооружение. Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах", - сказал Гагин.

Он уточнил, что попытка ВСУ выйти к флангам в районе населенного пункта не удалась, потери личного состава и техники на этом участке фронта продолжают увеличиваться. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация