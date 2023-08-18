В МИД РФ заявили о необходимости учитывать голос всех стран при принятии значимых решений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто разделяет ценности равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам VI Глобального форума молодых дипломатов, которое зачитал председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

"Россия последовательно выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. Российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто, как и мы, разделяет ценности равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела", - отметил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Глобальный форум молодых дипломатов предоставляет отличную возможность специалистам внешнеполитических служб, представителям органов власти, экспертного сообщества провести неформальный обмен мнениями по ключевым проблемам международной жизни. "В сегодняшней турбулентной геополитической обстановке такое сложение интеллектуальных усилий, направленное на расширение пространства взаимопонимания, особенно ценно. Отмечу, что в марте 2024 года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который призван стать еще одним крупным событием объединительной повестки дня глобального значения", - добавил глава МИД РФ.

При этом министр обратил внимание на актуальность тематики нынешнего форума - "Дипломатия нового многополярного мира". "Формирование полицентричного миропорядка - это длительный процесс, и он связан, прежде всего, с демократизацией межгосударственных отношений, которые должны опираться на общепризнанные нормы международного права и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира", - отметил Лавров.

"Рассчитываю, что свой вклад в поиск ответов на насущные вопросы внесет и ваш форум. Желаю всем плодотворных дискуссий", - резюмировал глава российского дипведомства.