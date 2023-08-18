Порядка 7 тыс. москвичей захотели наблюдать за выборами 8-10 сентября

Все, кто записался в корпус наблюдателей, должны пройти обучение

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. человек присоединились к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы, о чем сообщается на ее официальном сайте.

"К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 7 тыс. москвичей. Вне зависимости от опыта в наблюдении, все, кто записался в корпус, должны пройти обучение. В этом году оно состоит из онлайн-курса и очных лекций", - значится в сообщении.

Там уточняется, что дистанционный курс включает в себя подробные инструкции о работе наблюдателей, а также видеоинструкцию о работе с приложением "Мобильный наблюдатель". После того, как кандидат в наблюдатели прошел онлайн-курс и проверочное тестирование, он допускается к очной части обучения, которое стартовало 12 августа.

Как добавил руководитель штаба по наблюдению за выборами и корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, очное обучение прошли почти 4 тыс. наблюдателей. "Идем в хорошем темпе, уверен, что успеем подготовить всех вовремя. Как я уже говорил, большая часть записывающихся в наш корпус наблюдателей Общественной палаты - те, кто с нами наблюдают не первый год, люди опытные. И все-таки обучение у нас по правилам проходят все без поблажек - мы каждый год актуализируем информацию как в лекциях, так и в онлайн-курсе", - отметил он.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.