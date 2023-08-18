Замглавы Минобороны РФ заявил об окончательном возвращении НАТО к схемам холодной войны

Организация использует украинский кризис как повод для наращивания группировок в Восточной и Центральной Европе, считает начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе заявил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

"На саммите [НАТО] в Вильнюсе в июле 2023 года Североатлантический блок окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. В документах саммита Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса". Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными", - сказал он.

Горемыкин напомнил о принятом в НАТО решении развернуть в месячный срок при наличии угрозы одной из стран альянса трехсоттысячную группировку с возможностью вступить в боевые действия в течение трех дней. "Предусмотрены меры по долгосрочной поддержке Украины и модернизации украинской армии под стандарты НАТО. Киеву даны обещания о снабжении все более современным и дальнобойным оружием", - отметил он.

Заместитель министра обороны указал на то, что коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, заставляет Киев вести самоубийственные контрнаступательные действия, демонстрировать тактические успехи, несмотря на большие потери в живой силе и технике, делает все для затягивания и эскалации конфликта.

"НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение. Об усилении военного присутствия на востоке страны у границ Беларуси и России заявило генеральное командование Польши", - указал он.

Горемыкин заявил, что в условиях крайне резкого обострения угроз и активности НАТО вблизи границ Союзного государства Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры. "Важнейшей из них является размещение нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия", - сказал он, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что на попытки агрессии против Минска Москва ответит всеми имеющимися у нее средствами.