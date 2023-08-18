Парламент ЛНР принял закон об избрании главы республики

Он будет избираться депутатами Народного совета совета из числа трех кандидатов, представленных президентом

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики на очередном пленарном заседании приняли закон об избрании главы ЛНР, сообщил спикер регионального парламента Денис Мирошниченко.

"Глава республики избирается депутатами Народного совета совета из числа трех кандидатов, представленных президентом. <...> Выборы проводятся путем тайного голосования", - сказал Мирошниченко во время обсуждения законопроекта.

Решение депутаты приняли единогласно. За принятие закона проголосовали 44 парламентария, присутствующих на заседании Народного совета республики.

30 декабря прошлого года парламент ЛНР принял новую Конституцию региона, согласно которой глава республики избирается на эту должность сроком на пять лет депутатами Народного совета ЛНР. До принятия новой Конституции глава ЛНР избирался путем прямого голосования.