Парламент ЛНР принял закон об избрании главы республики

За принятие закона проголосовали 44 парламентария, присутствующих на заседании Народного совета республики

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) на очередном пленарном заседании приняли закон об избрании главы республики, сообщил спикер парламента Денис Мирошниченко

Во время обсуждения законопроекта он заявил, что глава республики будет избираться депутатами Народного совета совета из числа трех кандидатов, которых представит президент. Выборы будут проводить путем тайного голосования.

Решение депутаты приняли единогласно. За принятие закона об избрании главы республики проголосовали 44 парламентария, присутствующих на заседании Народного совета республики.

30 декабря 2022 года парламент ЛНР принял новую Конституцию региона, согласно которой глава республики избирается на эту должность сроком на пять лет депутатами Народного совета ЛНР. До принятия новой Конституции глава ЛНР избирался путем прямого голосования.