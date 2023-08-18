Памфилова считает, что пример РФ дает странам выбор: быть вассалом или жить самостоятельно

По словам председателя Центризбиркома, в марте 2024 года Россию ждет "самое крутое" и важное политическое событие - выборы главы государства

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Пример борьбы России против Запада дает многим странам право выбора - быть вассалом перед хозяином "райского сада" или самодостаточным государством. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на молодежном форуме "Территория смыслов".

В начале приветственного слова Памфилова отметила, что в марте 2024 года Россию ждет "самое крутое" и важное политическое событие - выборы главы государства. "Они по своей значимости выходят далеко за пределы России, они важны не только для нас, но и фактически для всего мира, той части мира, которая объявила нам войну, объявила крестовый поход против нашей страны. Я бы назвала это новой Отечественной войной", - заявила Памфилова.

Она добавила, что борьба России является примером для многих стран, которые наблюдают за ней и задаются вопросом, выстоит ли Россия или нет? "Ведь для них это пример [выбора]: или они будут на полусогнутых, как вассалы, ползать перед хозяином этого райского сада, как они говорили, или они начнут отстаивать свои национальные интересы, свое понимание жизни, опираясь на свою историю и традиции, общаться на равных с другими странами", - заключила глава ЦИК РФ.