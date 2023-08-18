МИД РФ: Запад стремится затормозить процесс демократизации международных отношений

Как подчеркнул замдиректора департамента внешнеполитического планирования министерства Николай Макаров, в основе российской внешней политики лежит философия многополярности

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их европейские сателлиты делают все, чтобы затормозить процесс демократизации международных отношений. Об этом заявил заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Николай Макаров на VI Глобальном форуме молодых дипломатов.

"Сегодня в стремлении обеспечить себе глобальное доминирование, навязать свою волю странам мирового большинства западники делают все, чтобы затормозить процесс демократизации международных отношений. В этих целях Вашингтон и его европейские сателлиты стремятся подменить общепризнанные нормы международного права, прежде всего - принципы Устава ООН, своим западноцентричным порядком, основанным на правилах. На правилах, которые они пишут каждый раз под свои узкокорыстные интересы", - сказал он.

При этом Макаров подчеркнул, что в основе российской внешней политики лежит именно философия многополярности. "Ее практическое воплощение в жизнь позволяет нам развивать и укреплять многоплановые связи с государствами Глобального Юга и Востока, в которых проживают порядка 85% населения планеты. Достаточно бросить взгляд на географическую карту, чтобы понять - ни о какой международной изоляции России речи не идет и быть не может", - добавил он.

Как отметил заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, Россия будет и далее содействовать упрочению ооноцентричной архитектуры мироустройства. По его словам, важно последовательно адаптировать Всемирную организацию в соотношении с мировыми трансформациями. "Это касается процесса реформирования Совета Безопасности ООН, в ходе которого следует учитывать прежде всего интересы развивающих стран Азии, Африки, Латинской Америки", - резюмировал Макаров.