Председатель движения "Мы вместе с Россией" также сообщил об огневом контроле российских сил Старомайорского и Урожайного

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Села Старомайорское и Урожайное в ДНР, которые являются одними из ключевых районов наступления украинской армии на южнодонецком направлении, находятся под огневым контролем российских сил. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Урожайное и Старомайорское под нашим огневым контролем, там работает российская артиллерия и авиация", - сказал Рогов.

Он также опроверг заявления украинской стороны о занятии Урожайного, отметив, что находящиеся там подразделения ВСУ несут большие потери.

По данным Рогова, за минувшие сутки украинские войска потеряли на запорожском направлении несколько сотен военнослужащих.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.