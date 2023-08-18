Памфилова заявила, что России не нужна демократия в западном понимании

По словам председателя Центризбиркома, на Западе это власть меньшинства

СОЛНЕЧНОГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Демократия - не идеология, а способ формирования власти, но сейчас на Западе она превращается во власть меньшинства, чего России не нужно. Об этом в рамках открытого диалога с участниками форума "Территория смыслов" заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"В том западном понимании - вот нам такой демократии не нужно", - сказала она, заметив, что на Западе под демократией подразумевается идеология. "Для меня что такое демократия - это просто механизм, способ формирования власти путем выборов, - продолжила глава ЦИК. - Что сейчас происходит на Западе - это демократия не [как] власть большинства, это власть меньшинства". "Вот такой демократии нам не надо", - подчеркнула она.

Эту тему председатель Центризбиркома подняла в связи с просьбой одного из участников форума прокомментировать изложенные газетой The New York Times высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о предстоящих выборах главы государства, якобы он назвал их не столько демократией, сколько "дорогостоящей бюрократией". Позже сам Песков заявил ТАСС, что автор статьи "неправильно абсолютно интерпретировал" его слова, он имел в виду, что сейчас уровень консолидации общества вокруг президента РФ Владимира Путина беспрецедентный и в теории выборы - это лишние расходы, но сам президент настоял на их проведении, это требование демократии.

Памфилова назвала ЦИК "одним из самых эффективных" ведомств. "С минимальными затратами мы решаем максимально эффективно новые задачи. И я думаю, что многим ведомствам стоит поучиться, как мы это делаем", - добавила она, сославшись на данные Счетной палаты РФ.

"Знаете расхожее выражение - настоящая демократия стоит дорого. Выборы, действительно, недешевое [мероприятие], но это не удовольствие. Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать", - заключила Памфилова.