Захарова расценила слова Пателя по Украине как заявленную Госдепартаментом капитуляцию США

Заместитель официального представителя Госдепартамента ранее заявил, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сказанное заместителем официального представителя Госдепартамента Ведантом Пателем относительно Украины можно расценить как капитуляцию США.

Ранее Патель заявил, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны.

"Хочу поздравить Вашингтон с заявленной Госдепом капитуляцией. Молодцы. Правильно все сказали", - написала Захарова в Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление.