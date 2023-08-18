Посольство РФ: постоянные перемещения французских военных по Чаду нервируют население

Они также становятся причиной появления различных слухов, заявили в диппредставительстве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Частые и свободные перемещения французских военных по территории Чада вызывают нервозность у местного населения, это также становится причиной появления различных слухов. Об этом заявили ТАСС в посольстве России в Нджамене.

"Действительно, французские военные свободно и часто перемещаются по Чаду, что вызывает определенную нервозность среди населения и порождает множество слухов", - отметили в российском диппредставительстве.

Там пояснили, что в настоящее время между Францией и Чадом действует межправительственное соглашение о сотрудничестве в области безопасности в Сахеле, которое было заключено 19 июля 2014 года в связи с проведением операции "Бархан" в регионе. Согласно договоренности, в Нджамене была развернута одноименная французская военная база.

"Это соглашение разрешает французским вооруженным силам задействовать на территории Чада наземные и воздушные средства для ведения военных действий, как внутри страны с задействованием чадских национальных вооруженных сил (при этом государственные органы Чада должны либо попросить об этом, либо быть проинформированы о проведении таких действий), так и за ее пределами в случае преследования террористов на пространстве сообщества G5 Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад - прим. ТАСС)", - уточнили в посольстве РФ.

В этой связи там также прокомментировали появившуюся в прессе информацию о том, что Франция рассматривает перемещение своих отдельных подразделений из Нигера, где произошел переворот, во второй по величине город Чада - Мунду. В посольстве указали, что в Мунду нет французской военной базы, они расположены только в Нджамене, Абеше и Фая. Однако существует теоретическая возможность использования аэропорта в целях переброски.

Тем не менее в диппредставительстве указали на то, что подобная информация фигурирует в крайне ограниченном количестве СМИ, и других подтверждающих ее источников в чадской прессе нет. "Иной информации у посольства нет, но продолжаем отслеживать ситуацию по сопредельным Нигеру и Судану", - заключили в диппредставительстве.

Французские военные в Африке

Франция начала операцию "Бархан" в августе 2014 года для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которая проводилась в Мали с 2013 по 2014 год. По данным министерства вооруженных сил, в "Бархане" задействованы более 5 тыс. человек. Потери Франции в ходе обеих операций в зоне Сахеля достигают 58 военнослужащих.

В конце 2021 года правительство Мали, где были сосредоточены основные силы французского ограниченного контингента, потребовало от Парижа как можно быстрее вывести их из африканской страны. Это требование было выполнено в августе 2022 года. Большая часть военных была переброшена в соседний Нигер, где 26 июля 2023 года произошел военный переворот, участники которого в свою очередь потребовали вывода войск Франции в ближайший месяц.

В Ниамее расположена крупная французская авиабаза, численность контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны также дислоцированы воинские части Германии, Италии и США. Численность американских войск в Нигере превышает 1 тыс. человек.