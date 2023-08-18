Посольство России призвало Болгарию принять меры по защите памятников общей истории

Неизвестные ранее напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии

СОФИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Посольство России в Болгарии выразило возмущение актом вандализма в отношении памятника Советской армии в Софии и посягательством на защитников монумента, совершенных минувшей ночью.

"Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника Советской армии в Софии и посягательством на его защитников, совершенными в ночь на 18 августа", - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в социальных сетях. "Многострадальный монумент, призванный увековечить подвиг сражавшихся за свободу от нацизма, давно стал заложником политических игр и личных амбиций, - подчеркивается в нем. - Печально наблюдать, как беспамятство, безродство и низость торжествуют над доблестью и самопожертвованием. Как вместо решения насущных проблем все силы брошены на борьбу с камнем и бронзой". "Настоятельно призываем болгарские власти соблюдать двухсторонние договоренности, предпринять необходимые усилия для защиты объектов нашей совместной истории и привлечения к ответственности виновных в их осквернении", - отмечается в комментарии.

О нападении на палаточный городок защитников памятника

Неизвестные минувшей ночью напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии. По свидетельству очевидцев, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию городка петардами и другими пиротехническими изделиями, а потом, прикрываясь дымовой завесой, разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали его подножие. Была подожжена палатка. Два человека из числа защитников монумента получили легкие травмы.

Полиция сообщила о задержании четырех человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее представители местных властей потребовали ограничить доступ граждан к памятнику Советской армии и убрать палаточный городок, установленный противниками сноса монумента. Они заявили о планах возвести строительное ограждение и демонтировать опасные для окружающих элементы памятника.

В связи с решением о демонтаже памятник Советской армии круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а у подножия монумента развернут палаточный городок.

Один из лидеров коалиции "Левицата!" Мая Манолова заявила ТАСС о готовности активистов движения защищать памятник, невзирая на провокации. "Настаиваем, чтобы политические силы, стоящие за вандалами, которые являются подстрекатели и реальными организаторами этого вандальского акта, также были привлечены к ответственности, - сказала она. - Мы будем стоять на защите памятника до тех пор, пока существует риск его демонтажа". Вместе с "Левицата!" в акции по защите монумента участвуют болгарские социалисты и представители партии "Возрождение".

Споры о памятнике

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник неоднократно становился мишенью для вандалов.

В марте софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции "Демократическая Болгария" о демонтаже и перемещении памятника Советской армии, а правительство изменило имущественный статус монумента, что дает возможность реализовать решение депутатов.