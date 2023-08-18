Избирком ЛНР провел жеребьевку последовательности размещения партий в бюллетенях

Установлена следующая очередность: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) провела жеребьевку последовательности размещения в избирательных бюллетенях политических партий, участвующих в сентябрьских выборах депутатов Народного совета (парламента). Об этом журналистам сообщила зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Сегодня (18 августа - прим. ТАСС) прошла жеребьевка по распределению избирательных объединений в избирательном бюллетене на выборах депутатов Народного совета ЛНР в 2023 году. В жеребьевке приняли участие уполномоченные представители всех пяти зарегистрированных региональных отделений политических партий, которые будут принимать участие в выборах. Все прошло в соответствии с федеральным законодательством и законодательством ЛНР", - сказала она.

Сумская рассказала, что по итогам жеребьевки установлена следующая очередность: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ.

В понедельник Сумская сообщала ТАСС, что избирком республики зарегистрировал списки кандидатов в парламент от всех пяти партий, имеющих региональные отделения в ЛНР.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.