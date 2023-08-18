Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре

Ее возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), ее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. - министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.