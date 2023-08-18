В ЦИК заявили, что "готовится к битве" с попытками вмешательства в президентские выборы

Председатель Центризбиркома также назвала сентябрьские выборы особенными, потому что они впервые пройдут в четырех новых субъектах РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Подготовка к сентябрьским выборам идет в штатном режиме, но ЦИК РФ уже "готовится к битве" с попытками разного рода вмешательств в президентскую кампанию 2024 года. Об этом журналистам заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Подготовка [к выборам в сентябре] идет нормально, все наши коллеги рассказывают, сообщают, что происходит в регионах. Эти выборы для нас особенные, потому что они впервые проходят в четырех новых субъектах РФ", - заявила Памфилова.

Говоря о попытках разного рода вмешательств в выборы, глава ЦИК заявила, что избирательная система России работает в штатном режиме. "Мы работаем много лет, ничего нового и экстраординарного пока не происходит. Все серьезное готовится к президентской кампании. Что готовится? Враги не рассказывают, и мы не рассказываем. Каждый готовится к битве, и я уверена, что мы ее выиграем", - добавила она.