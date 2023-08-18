18 августа, 11:04,
обновлено 18 августа, 11:11

Путин заявил, что Россия проходит сложный путь своего развития

Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым
© Kremlin.ru

Президент РФ назвал укрепление судебной и правовой системы базой для существования ее государственности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия проходит очень сложный путь своего развития, и укрепление судебной и правовой системы является базой для существования ее государственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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