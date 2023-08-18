Грызлов заявил, что Запад пытается на территории Украины максимально обескровить Россию

Посол РФ в Белоруссии считает, что страны Запада руководствуются своей давней антироссийской идеологией

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Запад, руководствуясь своей давней антироссийской идеологией, пытается в ходе конфликта на территории Украины обескровить славян, прежде всего Россию. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Они (страны Запада - прим. ТАСС) создали на территории Украины государство, которое мы называем Антироссией. Оно так и есть. И на этой территории, не жалея славян, пытаются максимально обескровить именно Россию и нашего верного союзника Белоруссию", - сказал дипломат в кулуарах проходящего в Минске II Международного антифашистского конгресса.

Грызлов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны США и Великобритания участвовали в антигитлеровская коалиции. "Но они боролись не с фашизмом. Об этом говорит то, что в конце войны они вступили в сепаратные переговоры с верхушкой гитлеровской Германии. <...> Потому что главная их цель была бороться с Советским Союзом, а не с фашизмом", - отметил российский посол.

"И вот уже ХХ век, заседание Организации Объединенных Наций, на котором обсуждается резолюция, внесенная Российской Федерацией, о недопустимости фашизма во всех его формах, в том числе современного неонацизма. И что мы видим? Против этой резолюции голосуют США, Англия, Франция. То есть идеология этих стран - она не антифашистская, а антисоветская, а теперь - антироссийская", - подчеркнул Грызлов.