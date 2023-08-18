Памфилова рассказала, как она относится к возможности голосовать на выборах с 16 лет

Председатель Центризбиркома посоветовала желающим голосовать в 16 лет на выборах для начала навести порядок в своем районе

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова посоветовала гражданам, желающим голосовать в 16 лет на выборах, для начала навести порядок в своем районе.

Во время выступления Памфиловой на молодежном форуме "Территория смыслов" один из участников спросил, как она относится к возможности голосовать на выборах с 16 лет. При этом он обратил внимание, что сейчас голосовать можно с помощью смартфона и "никуда не ходить". Действующее законодательство разрешает голосовать на выборах с 18 лет.

"Выборы и избирательная система - это не сервильная служба, мы не обслуживаем. А готов ли он в 16 лет идти в армию? Нет. Он готов по целому ряду других важнейших позиций в государстве брать на себя ответственность, готов ли семью содержать?" - спросила Памфилова.

"Мне представляется, что это серьезнейший вопрос. Избирать - это огромная ответственность. Готовы проголосовать? Ну голосуй хотя бы на улице, чтобы порядок навести", - заключила она.