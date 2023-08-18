МИД РФ прокомментировал попытку Украины ударить беспилотником по Москве

Она подтверждает преступную сущность режима президента Украины Владимира Зеленского, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Очередная попытка Киева нанести удар по центру Москвы беспилотником подтверждает преступную сущность режима президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Очередное подтверждение преступной сущности режима Владимира Зеленского - его попытка ударить по центру Москвы сегодня ночью. Благодаря слаженной работе ПВО жертв и значительных разрушений удалось избежать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что "для проведения террористических атак режим Владимира Зеленского активно задействует беспилотники". Она также обратила внимание на факты применения преступным киевским режимом полученных от стран НАТО ударных беспилотников, кассетных боеприпасов и крупнокалиберной артиллерии для обстрела российских городов и сел. Кроме того, Захарова отметила, что мирные жители "продолжают страдать от разбросанных украинскими нацистами противопехотных мин "Лепесток".

"Эти безрассудные действия ежедневно приводят к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей, и разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы, детские сады", - заключила она.

Захарова добавила, что Москва призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками РФ. "Украинским военнослужащим, кто - уверены - понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется", - отметила дипломат.

Представитель МИД РФ напомнила, что следственный комитет России расследует все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности. "На основании собранных доказательств российскими судами выносятся приговоры украинским неонацистам, применившим в вооруженном конфликте запрещенные методы, убивавшим раненых военнопленных, а также совершившим преступления против гражданского населения, в том числе убийства по мотивам политической и идеологической ненависти", - продолжила она.

Как подчеркнула Захарова, только за прошедшие две недели к различным срокам лишения свободы - от 15 лет до пожизненного заключения в исправительной колонии строгого режима - осуждены 15 военнослужащих, в том числе 5 боевиков нацформирования "Азов" (признано террористическим, запрещено в России). "А. Килюшик, Н. Кущ, А. Богдан, П. Артеменко и А. Романюк, - перечислила дипломат. - Вернуть к жизни истерзанных, расстрелянных и сожженных ими людей невозможно, но Российская Федерация сделает все необходимое, чтобы никто из нацистских карателей не ушел от справедливого возмездия за совершенные преступления".