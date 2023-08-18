18 августа, 11:59,
обновлено 18 августа, 12:21

Захарова: Украина выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры

По словам официального представителя МИД РФ, международное сообщество и профильные организации "позорно молчат"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Украины выполняют заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры. Неслучайно западники продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных. Международное сообщество и профильные организации также позорно молчат", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинские власти продолжают войну с каноническим православием. "9 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом Лавры. Это позволило киевскому режиму легитимизировать рейдерский штурм обители - 15 августа полиция захватила три ее корпуса, - продолжила она. - После этого замминистра обороны Анна Маляр кощунственно заявила, что православная святыня станет местом реабилитации боевиков из ВСУ". 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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