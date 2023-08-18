Захарова: Украина выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры

По словам официального представителя МИД РФ, международное сообщество и профильные организации "позорно молчат"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Украины выполняют заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры. Неслучайно западники продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных. Международное сообщество и профильные организации также позорно молчат", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинские власти продолжают войну с каноническим православием. "9 августа Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом Лавры. Это позволило киевскому режиму легитимизировать рейдерский штурм обители - 15 августа полиция захватила три ее корпуса, - продолжила она. - После этого замминистра обороны Анна Маляр кощунственно заявила, что православная святыня станет местом реабилитации боевиков из ВСУ".