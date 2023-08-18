В МИД РФ заявили, что украинцев используют как "дешевый инструмент"

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что об этом говорят слова президента Польши Анджея Дуды о цене борьбы с Россией для Запада

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Слова президента Польши Анджея Дуды о цене борьбы с РФ для Запада должны заставить народ Украины осознать, что его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат указала на слова Дуды в интервью The Washington Post о том, что "прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают".

"Все это говорит о том, что ни для марионеточного киевского режима, ни для его западных хозяев жизни и судьбы миллионов украинских граждан ничего не стоят. <...> Надеемся, такие откровения помогут народу Украины наконец осознать, что его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента для реализации глобалистских планов Запада".

Захарова констатировала, что западный частный капитал активно "набивает кошельки на украинском конфликте". Так, указала она, по данным СМИ, британский военный концерн ВАЕ Systems за последние шесть месяцев 2023 года получил заказы на £21 млрд.

Также, отметила официальный представитель МИД РФ, новая техника заменит отправляемые на Украину устаревшие образцы, подлежавшие утилизации. "Недавно стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 ожидавших утилизации танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Теперь их планируют отремонтировать и отправить Киеву", - подчеркнула Захарова.