МИД РФ связал законопроект об ограничениях русскоязычных с демонстрацией нацизма Киева

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что предлагаемые на Украине изменения не расширяют права и свободы лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Проект изменений в закон Украины о национальных меньшинствах, который предполагает новые ограничения русского языка, вновь демонстрирует "нацистскую сущность режима в Киеве". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"Предлагаемые изменения никоим образом не расширяют права и свободы лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Напротив - уже на первой странице законопроекта четко прописано, что они могут быть ограничены, как это и происходит в действительности, - указала Захарова. - Все так же остается законодательно закрепленной дискриминация этнических русских, то есть миллионов коренных жителей территории бывшей УССР, которым вообще отказано в защите их прав. Более того, новым пунктом вводятся дополнительные ограничения русского языка"

Таким образом, по словам дипломата, "киевский режим вновь демонстрирует свою нацистскую сущность, не только де-факто проводя политику сегрегации, но и официально закрепляя ее в государственных нормативно-правовых актах".

Из-за очевидной дискриминационной сущности закона он подвергся критике не только со стороны Венгрии и Румынии, имеющих на Украине крупные общины соотечественников, но даже со стороны структур Совета Европы, игнорирующих практически любое беззаконие Киева, указала Захарова. "Поверхностные замечания Венецианской комиссии Совета Европы, высказанные в ее июньском заключении по данному закону, привели к таким же лицемерным косметическим правкам, внесенным украинскими законодателями с единственной целью - отчитаться перед западными кураторами", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на появившуюся в Раде инициативу об отказе от широко используемого до сих пор шрифта "Ижица". Так, отмечается, что претензии к нему связаны с тем, что он был создан в Советском Союзе в 1982 году Светланой Ермолаевой на основе древнеславянской письменности по рисункам наборного полуустава типографии Российской академии наук конца XIX века. При этом вместо него предлагается ввести шрифт "Воля", главным достоинством которого является то, что он был создан украинскими националистами. "Видимо, в своем русофобском запале киевские власти думают, что отказавшись от своих славянских корней, они смогут больше угодить своим западным хозяевам", - заключила Захарова.

Дискриминация русскоязычных

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания тотальной дерусификации.