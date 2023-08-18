МИД РФ заявил, что киевская верхушка паразитирует на американских налогоплательщиках

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что ранее Пентагон анонсировал очередной пакет американской военной помощи Киеву в $200 млн

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Украины паразитируют не только на своих согражданах, но и на американских налогоплательщиках. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Киевская верхушка паразитирует не только на своих согражданах, но и на американских налогоплательщиках. Недавно кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем интервью отметил, что, в то время как расходы Вашингтона на помощь Украине составили $130 млрд, у 15 млн американцев нет медицинской страховки, а 30 млн человек в США - лишены талонов на еду", - отметила она.

Тем не менее, продолжила дипломат, 14 августа Пентагон анонсировал очередной пакет американской военной помощи Киеву в $200 млн. "В него войдут в том числе боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы. С момента начала президентства Джо Байдена общий объем военного содействия США Украине уже превысил $43,7 млрд, - констатировала Захарова. - Помимо этого, 10 августа Белый дом запросил у Конгресса выделение дополнительных $24 млрд для помощи Украине, из которых $13,1 млрд - военное содействие".