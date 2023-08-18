Петербург и Белоруссия будут развивать сотрудничество в транспортной и научной сферах

Губернатор города Александр Беглов и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудили поставки продукции белорусских транспортных компаний, перспективы сотрудничества между научными центрами стран, а также молодежный туризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Белоруссия будут развивать взаимодействие в сферах науки, транспорта и образования. Соответствующие вопросы обсуждались на рабочей встрече губернатора города Александра Беглова с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщила пресс-служба Смольного.

"На встрече Александр Беглов и Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы поставок продукции крупнейших белорусских производителей транспорта - автобусов, электробусов, а также дорожно-строительной и уборочной техники белорусского производства", - говорится в сообщении.

Также они отметили значимость расширения взаимодействия между Национальной академией наук Белоруссии и петербургскими учеными. Мезенцев подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве с микробиологами Петербурга по разработке терапевтической вакцины против туберкулеза. Головным учреждением выступит НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, расположенный в Санкт-Петербурге.

"Александр Беглов отметил готовность Петербурга расширять сотрудничество в сфере образования. Госсекретарь Союзного государства подчеркнул важность такой работы, отметив, что праздник "Алые паруса", на который были приглашены выпускники белорусских школ, произвел на ребят неизгладимое впечатление", - рассказали в Смольном.

Мезенцев пригласил молодых петербуржцев принять участие в мероприятиях под эгидой Постоянного комитета Союзного государства - юбилейной 20-й Спартакиаде для детей и юношества, которая состоится в октябре-декабре 2023 года, а также в работе форума "Кадетская смена".

Губернатор Петербурга также поздравил Мезенцева с днем рождения, который он отмечает сегодня. Беглов отметил, что во многом благодаря усилиям Мезенцева сотрудничество России и Белоруссии набирает силу, становится более содержательным и масштабным. Он также подчеркнул вклад Мезенцева в расширение петербургско-белорусского диалога, основанного на открытости, взаимном уважении и доверии.