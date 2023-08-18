В Херсонской области провели жеребьевку по порядку размещения партий в бюллетенях

Под номером один в бюллетене будет "Единая Россия", КПРФ будет второй, ЛДПР - третьей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - четвертой

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области провела жеребьевку по определению порядка размещения политических партий в бюллетенях на выборы депутатов в областную думу, передает корреспондент ТАСС.

Под номером один в бюллетене будет "Единая Россия", КПРФ будет второй, ЛДПР - третьей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - четвертой.

"Желаем нашим политическим партиям успехов на предстоящих выборах", - сказала председатель избиркома Марина Захарова, проводившая жеребьевку.

Помимо этого, состоялась процедура жеребьевки по определению места партий в бюллетенях на выборах в совет депутатов городских округов. Ее проводили председатели территориальных избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" первыми провели партийное собрание в Херсонской области и принесли на проверку и регистрацию список кандидатов в депутаты областной думы. 8 августа сообщалось, что списки подала партия ЛДПР, 10 августа - "Единая Россия". 13 августа херсонское региональное отделение КПРФ подало в избирком области документы кандидатов. В итоге избирательная комиссия Херсонской области провела заседание, на котором зарегистрировала 191 кандидата от четырех партий в депутаты Херсонской областной думы.