СМИ: Россия запретила въезд депутатам правящей в Молдавии партии

По данным портала "Свободная Европа", запрет на въезд получили 20 граждан республики, среди них 18 депутатов ПДС, а также глава Ассоциации независимой прессы Петр Маковей и замглавы Пограничной полиции Олег Букэтару

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Россия уведомила молдавского посла Лилиана Дария о запрете на въезд в страну для нескольких депутатов правящей в республике Партии действия и солидарности (ПДС) в ответ на требование молдавской стороны сократить персонал российского посольства. Об этом сообщает портал "Свободная Европа" (подразделение "Радио Свобода/Свободная Европа", которое признано в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Согласно этим данным, запрет на въезд в Россию получили 20 граждан Молдавии. Среди них 18 депутатов ПДС, а также глава Ассоциации независимой прессы Петр Маковей и замглавы Пограничной полиции Олег Букэтару.

Ранее в пятницу Дарий был вызван в МИД РФ, его информировали о решении России в качестве ответной меры закрыть въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии. В ведомстве отметили, что молдавскому дипломату был "заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии".

В понедельник Кишинев покинули 45 работников посольства РФ. Молдавская сторона потребовала сократить штат представительства до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом, их численность была доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение Молдавии сократить численность российской дипломатической миссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к России. Он подчеркнул, что подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.