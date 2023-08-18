Лавров обсудил с послами прикаспийских стран предстоящую встречу глав МИД в Москве

Стороны также поднимали вопросы сотрудничества в Каспийской регионе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с послами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана в РФ углубление сотрудничества в формате каспийской "пятерки", включая подготовку к предстоящей встрече на уровне министров иностранных дел в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе. Обсуждены дальнейшие шаги по наращиванию взаимодействия в формате "пятерки", включая подготовку к предстоящей в Москве встрече министров иностранных дел прикаспийских государств", - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2023 году по инициативе РФ планируется проведение совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.