Слуцкий допустил, что США попытаются не выдать визы делегатам от РФ для участия в ГА ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что это покажут ближайшие недели

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что США попытаются воспрепятствовать выдаче виз делегатам от России для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Не исключаю, что Госдеп очередным своим трюком попытается попросту на техническом уровне не выдать нам визы. Уже ближайшие недели покажут нам, что в этом плане будет происходить", - заявил Слуцкий журналистам на молодежном форуме "Территория смыслов".

Ранее президент России Владимир Путин включил Слуцкого в состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется 19 сентября в Нью-Йорке.