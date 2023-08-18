Лавров и посол Казахстана обсудили взаимодействие на международной арене

В МИД РФ отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров и посол Казахстана в РФ Даурен Абаев обсудили на встрече взаимодействие на международной арене в контексте насыщенного календаря совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях.

"В ходе беседы были обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене в контексте насыщенного календаря совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества.