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Единый день голосования

Партия "Новые люди" возглавит список в избирательном бюллетене на территории ДНР

Далее следуют ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Партия "Новые люди" возглавит список партий в избирательном бюллетене на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) на выборы в народный совет. Таковы результаты жеребьевки, которая прошла в избирательной комиссии региона, передает корреспондент ТАСС.

"По итогам жеребьевки первой в списке избирательного бюллетеня идет партия " Новые люди", вторая - ЛДПР, третья в списке - КПРФ, четвертое место у "Единой России" и пятой в списке пойдет партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - сказал по итогам жеребьевки председатель избиркома Владимир Высоцкий.

Следующим шагом, как уточнил председатель, станет подготовка макетов избирательного бюллетеня. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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