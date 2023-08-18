В Казани на форуме молодых дипломатов обсудили вопросы кибербезопасности и влияния Запада

Мероприятие проходит на площадке технопарка в сфере высоких технологий "IT-парк имени Башира Рамеева"

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Участники VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани обсудили вопросы информационной безопасности в международных отношениях и влияния коллективного Запада, передает корреспондент ТАСС.

Как отметила третий секретарь посольства ОАЭ в РФ Хамда Халид Абдулла Али Альшаиджи, одной из целей страны является обеспечение приватности и безопасности критически важной информации. "Есть необходимость в выращивании нового поколения профессионалов в сфере кибербезопасности. В рамках каждой страны важно быть информированным и обладать знаниями о том, какую информацию ты предоставляешь, и как ее защитить", - сказала она.

В свою очередь вице-консул генерального консульства Турции в Казани Джанкат Шамиль Оруч подчеркнул, что для развития диалога в информационной сфере Анкара участвует в инициативах по национальной кибербезопасности и развивает партнерство с национальными организациями, а также заключает двусторонние договоренности с другим странами, включая Россию. "Эти коллаборации помогают в обмене лучшим практическим опытом и при координации усилий для борьбы с глобальными угрозами кибербезопасности", - добавил он.

Мероприятие проходит на площадке технопарка в сфере высоких технологий "IT-парк имени Башира Рамеева", который открылся в 2022 году.

Мягкая сила

На одной из сессий были обсуждены влияние и инструменты мягкой силы Запада. Генеральный директор Фонда евразийского сотрудничества и интеграции Николай Журавлев привел в пример деятельность Запада на постсоветском пространстве, в частности в Молдавии. "Страна последовательно выходит из соглашений в рамках пространства СНГ вопреки всем своим национальным интересам. Вся экономика Республики Молдова завязана сегодня на экономику РФ. Никому в Европе или на Западе не нужна сельскохозяйственная продукция Молдовы, никому не нужны неконкурентные на рынке в небольшом количестве оставшиеся промышленные продукты. Они востребованы только на рынке Российской Федерации и ЕАЭС. Но вопреки своим национальным интересам Молдова принимает противоположные решения, и это признак, к сожалению, достаточно эффективной, но, по сути своей, коррупционной составляющей воздействия мягкой силы", - отметил он.

Журавлев также обратил внимание, что Запад зачастую воздействует на страны посредством системы образования, курсов и стажировок, через которую происходит селекция потенциальных общественных и политических лидеров стран. "Если несовершенное национальное законодательство той или иной страны позволяет, [то] закачиваются извне деньги, людям дается политический старт, они выходят на высокие государственные позиции, казалось бы, делают хорошую политическую карьеру, но действуют уже не в интересах своей страны, а в интересах тех, кто им платит", - добавил генеральный директор Фонда евразийского сотрудничества и интеграции.

В то же время идет активный обмен мнениями и между делегатами, прибывшими на форум из более, чем 40 стран. Участники обмениваются контактами и визитками, в перерывах между сессиями слышатся оживленные дискуссии. Делегатов объединяет понимание важности налаживания горизонтальных связей, учитывая сложную геополитическую обстановку.