Россия закрыла въезд для 54 граждан Великобритании

В список в том числе попала министр по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер, "лоббирующая международную спортивную изоляцию России"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Москва в качестве ответной меры расширила стоп-лист, ограничив въезд в страну для 54 граждан Великобритании, заявили в МИД РФ. В список попала министр по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер, "лоббирующая международную спортивную изоляцию России".

Среди включенных в стоп-лист британцев также оказались журналисты Би-би-си, Guardian Media Group, The Daily Telegraph, а также прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест руководства РФ.

"В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского стоп-листа за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)", - говорится в сообщении министерства. В российском дипведомстве также добавили, что любые усилия Лондона по дальнейшему раскручиванию "антироссийского санкционного маховика" получат отпор Москвы.

Как указали в МИД РФ, "в условиях неослабевающей военной поддержки Лондоном киевского неонацистского режима" также в стоп-лист включено руководство британской частной военно-разведывательной компании Prevail Partners. "По имеющимся сведениям, представители этой компании неоднократно посещали Киев для согласования вопросов подготовки диверсионно-разведывательных групп для последующей отправки в зону боевых действий", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что работа над расширением российского стоп-листа в ответ на действия британских властей будет продолжена.