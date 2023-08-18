В Совфеде заявили, что Россия продолжит расследовать работу биолабораторий США

По словам вице-спикера палаты верхней палаты парламента Константина Косачева, это послужит ответом на бездоказательные обвинения Пентагона, что Россия, Китай и ряд других стран представляют угрозу американской биобезопасности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия в сотрудничестве с другими странами продолжит работу по расследованию деятельности биолабораторий США по всему миру в ответ на бездоказательные обвинения Пентагона, что Россия, Китай и ряд других стран представляют угрозу биобезопасности США. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Я думаю, лучшим ответом на голословные обвинения Пентагона будут не наши оправдания в том, чего нет в природе, а продолжение расследовательской работы России в сотрудничестве с другими странами, ведь это касается не только и не столько нас", - сказал сенатор.

Косачев считает, что обвинения Пентагона в адрес России и других стран в докладе о состоянии защиты от биологических угроз являются косвенным признанием того, что подготовленный парламентской комиссией по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сопредседателем которой был сам сенатор, доклад "достиг своей цели". "Раз Вашингтон начинает срочно валить с больной головы на здоровую, включать отвлекающие маневры и искать на стороне виновных в нарушении конвенции о биооружии, значит мы попали в точку: во-первых, Америке есть что скрывать, и, во-вторых, российские аргументы (в отличие от очередных пентагоновских "хайли лайкли") услышали в мире, и это тревожит Вашингтон", - уверен заместитель председателя Совфеда.

Ранее был опубликован обзор состояния биозащиты США, в котором Пентагон утверждает, что наработки некоторых стран в сфере биологического оружия, в том числе России и Китая, представляют угрозу для национальной безопасности США. КНР называется в документе "основным вызовом для министерства". Также предлагается учитывать "высокую угрозу со стороны России и сохранять бдительность в связи с постоянными рисками со стороны Северной Кореи, Ирана и насильственных экстремистских организаций".

Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине после года работы представила в апреле обеим палатам доклад, который был утвержден на заседаниях Госдумы и Совета Федерации. В итоговом документе была систематизирована вся информация о военно-биологических программах США на Украине, обобщены факты и обстоятельства того, как США осуществляют биологические программы по всему миру. Парламентская комиссия в результате работы пришла к однозначному выводу, что биологические программы США имеют очевидное двойное назначение и предназначены для использования, в том числе в военных целях.