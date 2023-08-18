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Военная операция на Украине

Косачев: генсек НАТО признал, что мирные переговоры не начинаются из-за Киева

Йенс Столтенберг ранее заявил, что только Киев может решать, когда появятся условия для переговоров и что будет приемлемо для него за столом переговоров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что мирные переговоры между РФ и Украиной не начинаются из-за позиции официального Киева. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

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"Фактически Столтенберг признал, что переговоры не начинаются исключительно из-за позиции Киева. Который пока считает, что условия не "созрели", - говорится в сообщении.

Политик подчеркнул, что это признание генсека очень важно, поскольку ранее он и другие лидеры западных стран заявляли о невозможности переговоров из-за позиции Москвы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что только Киев может решать, когда появятся условия для переговоров и что будет приемлемо для него за столом переговоров. 

Теги:
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
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