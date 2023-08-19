Лавров заявил, что Запад не намерен договариваться с Россией

Глава МИД РФ напомнил, что Москва с первых дней спецоперации была открыта к обсуждению путей достижения ее целей и задач политико-дипломатическими методами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Многосторонние консультации по Украине в Джидде и Копенгагене без приглашения России свидетельствуют о том, что Запад не намерен о чем-либо договариваться с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"В разных городах - то в Копенгагене, то в Джидде - проводятся многосторонние встречи без приглашения российских представителей - в надежде убедить развивающиеся страны поддержать "формулу мира" [президента Украины] Владимира Зеленского. Москву при этом обвиняют в "нежелании участвовать в переговорах", а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются. Понятно, что такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией", - подчеркнул министр.

При этом, как отметил Лавров, подход России "последовательный и полностью прозрачный". "Мы всегда говорили, что готовы к содержательному диалогу, потратили много лет и усилий на попытки добиться выполнения Киевом минских соглашений", - продолжил глава дипведомства.

Он напомнил, что Россия с первых дней СВО была открыта к обсуждению путей достижения ее целей и задач политико-дипломатическими методами. "Мы сразу откликнулись на предложение Украины начать переговоры и вели их вплоть до того момента, как украинская сторона по указке Запада не прервала их в апреле 2022 года. А позднее, 30 сентября 2022 года, Владимир Зеленский своим указом и вовсе запретил переговоры с российским руководством, - подчеркнул министр. - Таким образом, именно Киев с подачи внешних кураторов саботировал дипломатическую работу".

"Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок", - подчеркнул министр.

Он отметил, что российская сторона расценивает "лицемерные призывы западников к переговорам" как "тактическую уловку", чтобы в очередной раз "выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами". "Но это - путь войны, а не мирного урегулирования. Нам это абсолютно ясно", - резюмировал Лавров.