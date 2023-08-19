Лавров заявил, что на Западе слабеет вера в сохранение Украины в любых формах и границах

Глава МИД РФ также отметил, что под большим вопросом находится "способность Киева обслуживать свой государственный долг"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вера Запада в военные успехи и сохранения Украины в любых формах и границах становится все слабее из-за затягивания конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Если заглянуть в будущее, там все безрадостно для киевских властей и их кураторов. Чем больше затягиваются вооруженные столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Всё слабее становится их вера в ее военные успехи, и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах", - указал Лавров.

Министр отметил, что под большим вопросом находится "способность Киева обслуживать свой государственный долг". "Невозвращение кредитов неизбежно ляжет дополнительным бременем на налогоплательщиков в странах Запада, будет способствовать разгону инфляции и снижению уровня жизни", - добавил глава российского дипведомства.