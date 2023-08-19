18 августа, 21:06,
обновлено 18 августа, 21:13

Лавров: РФ уверена, что страны ОДКБ не дадут вовлечь себя в планы Запада по эскалации

При этом глава МИД РФ отметил, что Россия не запрещает своим соседям и партнерам налаживать взаимодействие с кем-либо

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия убеждена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности не позволят Западу вовлечь себя в его планы по эскалации военно-политической напряженности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Уверены, что наши союзники критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности, - сказал он. - В целом мы, конечно, рассчитываем, что развивая связи с третьими странами и объединениями, наши союзники по ЕАЭС и ОДКБ не будут предпринимать шаги, противоречащие их обязательствам в рамках этих организаций".

Лавров добавил, что не в правилах Москвы "учить жизни" другие государства или диктовать как и с кем им строить отношения. "Россия не запрещает никому из наших соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы. Думаю, они нас слышат", - сказал министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация