Лавров заявил, что США говорят о "формуле Зеленского" из-за желания продолжать конфликт

Глава МИД РФ подчеркнул, что основная цель Вашингтона - нанести России стратегическое поражение

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. США не хотят прекращать украинский конфликт, поэтому продолжают твердить об урегулировании по "формуле" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

На вопрос о жизнеспособности позиции некоторых политиков, что о прекращении конфликта на Украине должны договариваться Россия и США, глава российского МИД указал, что "такая логика подразумевает, что Украина - марионетка американцев, и решать все важные вопросы нужно с ними".

"Проблема, однако, в том, что прекращать конфликт США не намерены. Как я уже говорил, их официально заявленная задача - нанести России "стратегическое поражение", максимально ослабить нас в военном, экономическом и политическом плане. Поэтому в Вашингтоне постоянно твердят, что все переговоры об урегулировании должны вестись исключительно на условиях украинцев, то есть на основе пресловутой "формулы мира" Владимира Зеленского", - подчеркнул министр.

Он отметил, что это "бессмысленная ультимативная позиция". "Невозможно требовать от нас согласиться с ущемлением наших коренных интересов в сфере безопасности и продолжением произвола в отношении русских и русскоговорящих людей на новых территориях и на землях, контролируемых ВСУ [Вооруженными силами Украины], - продолжил Лавров. - Западу следует осознать и другое: Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами. И будет лучше, если наши оппоненты как можно скорее поймут полную бесперспективность конфронтации с Россией и перейдут к более цивилизованным, политико-дипломатическим способам обеспечения баланса интересов".

Министр также напомнил, что в декабре 2021 года российская сторона предприняла "серьезнейшую попытку" донести до западных столиц свои озабоченности, передав при этом проекты двух договоров - о гарантиях безопасности с США и о мерах обеспечения безопасности с государствами - членами НАТО. "Однако наша инициатива была с порога высокомерно отвергнута. Вместо переговоров они бросили все силы на наращивание производства вооружений и боеприпасов для передачи Украине, провоцируя дальнейшую эскалацию региональной напряженности", - резюмировал Лавров.