Лавров заявил, что для РФ наличие ядерного оружия - единственно возможный ответ на угрозы

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия соблюдает принцип недопустимости ядерной войны

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Обладание ядерными вооружениями в контексте сдерживания является на сегодня единственно возможным ответом России на некоторые существенные внешние угрозы ее безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Действительно, о роли ядерного оружия во внешней политике России в последнее время говорится немало. Напомню, что условия его возможного применения с нашей стороны изложены в доктринальных документах. Важно понимать: государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, - подчеркнул Лавров. - Она направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, минимально необходимом для гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности государства, предотвращения агрессии против России и ее союзников".

"В контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны", - указал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность озабоченностей РФ в этой сфере. "Грубо нарушив принцип неделимости безопасности, НАТО - организация, которая, напомню, провозгласила себя ядерным альянсом, - сделала ставку на "стратегическое поражение" России. Наши вынужденные ответные действия по защите своего внешнего контура безопасности коллективный Запад использовал как предлог для перехода к ожесточенному противостоянию с использованием гибридного арсенала средств", - подчеркнул он.

По словам главы МИД РФ, в контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. "Считаем, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено. Поэтому вынуждены напоминать о существовании высоких военно-политических рисков и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам", - подчеркнул Лавров.

О недопустимости ядерной войны

Он также заявил, что Россия в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в таком конфликте победителей нет.

"Хочу подчеркнуть: наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана", - сказал он.

Министр отметил, что такой постулат был подтвержден лидерами пяти ядерных держав в начале 2022 года, но в нынешних условиях документ приобрел дополнительную актуальность. "Из его логики следует, что необходимо предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, поскольку она чревата переходом на ядерный уровень. В этой связи на данном этапе важнейшая задача - сохранение каждым из ядерных государств приверженности этим пониманиям и проявление ими максимальной сдержанности", - заключил Лавров.