Лавров заявил о намерении Запада склонить союзников России порвать с ней

По словам главы МИД РФ, взаимные торгово-экономические обязательства с партнерами Москвы продолжают выполняться, поскольку отвечают интересам сторон и не нарушают международное право

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Западные страны пытаются заставить союзников России прекратить с ней все контакты, и Москва принимает контрмеры для предотвращения этого негативного влияния. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Действительно, партнеры по ЕАЭС и ОДКБ испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств. Регулярными стали поездки к ним высокопоставленных чиновников из западных столиц для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций. Если называть вещи своими именами, то речь идет, конечно же, о попытках угрозами и шантажом заставить наших союзников отказаться от абсолютно законного сотрудничества с Россией, - сказал он. - С пониманием относимся к тому, что в условиях оказываемого на них внешнего давления наши партнеры вынуждены проявлять осмотрительность".

По словам министра, взаимные торгово-экономические обязательства с партнерами России продолжают выполняться, поскольку отвечают интересам сторон и не нарушают международное право. "Естественно, с нашей стороны предпринимаются встречные шаги, направленные на купирование попыток деструктивного влияния извне", - подчеркнул Лавров.

"Так, в рамках ЕАЭС налажена выработка совместных мер по преодолению последствий введенных против России и Белоруссии санкций за счет повышения устойчивости экономик стран союза", - указал министр. По его словам, это уже дало конкретные результаты: неуклонно растут объем взаимной торговли и доля национальных валют во взаиморасчетах, увеличивается число кооперационных проектов, полностью обеспечена продовольственная и энергетическая безопасность.

Глава российского МИД также обратил внимание, что на рынок ЕАЭС приходится до 40% внешней торговли центральноазиатских государств. "В регионе Центральной Азии работают более 10 тыс. российских и совместных предприятий, на которых создано порядка 900 тыс. рабочих мест. В целом евразийская интеграция служит залогом сохранения экономической стабильности государств - членов ЕАЭС и повышения благосостояния их граждан", - добавил Лавров.