Лавров заявил, что на Западе "у руля" находятся люди с расистским мировоззрением

По словам главы МИД РФ, сегодня мало кто отрицает, что "американцы и их сателлиты пытаются затормозить, а то и повернуть вспять естественный процесс эволюции международных отношений в контексте формирования многополярной системы"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Люди с расистским мировоззрением сегодня в западных странах стоят "у руля", им сложно примириться с наступлением многополярности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"На Западе сейчас "у руля" такие люди, как [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель, которые делят мир на свой "цветущий сад" и "джунгли", где, по их мнению, обитает большая часть человечества. При таком, не побоюсь этого слова, расистском мировоззрении, конечно же, трудно примириться с наступлением многополярности", - сказал министр.

По его словам, сегодня мало кто отрицает, что "американцы и их сателлиты пытаются затормозить, а то и повернуть вспять естественный процесс эволюции международных отношений в контексте формирования многополярной системы". В этой связи Лавров указал, что США и их союзники считают возможным "прогибать весь мир под свои нужды", в том числе с применением силы, а также с использованием односторонних, не одобренных Совбезом ООН санкций, информационно-психологических операций и других методов, которые глава МИД РФ назвал "негодными и неправовыми".

Как отметил Лавров, в политико-экономическом истеблишменте Европы и США "резонно опасаются", что переход к многополярной системе "сопряжен с серьезными геополитическими и экономическими потерями и окончательным сломом глобализации в нынешнем, скроенном по западным лекалам виде". "Пугает их, прежде всего, перспектива утраты возможности паразитировать на остальном мире, обеспечивая себе тем самым опережающий экономический рост за счет остальных", - подчеркнул министр.

Цели России

Глава российского МИД также обратил внимание на приоритеты Москвы в текущем геополитическом процессе. "Современная Россия видит свою миссию в поддержании глобального баланса интересов и выстраивании более справедливой архитектуры международных отношений, - указал он. - Мы верим, что всеобщим приоритетом должно стать обеспечение условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной повестки дня".

Министр также назвал возрождение способности ООН играть центральную роль в согласовании интересов государств-членов "одной из ключевых задач на этом направлении" и выразил уверенность, что Россия "в таком стремлении далеко не одинока". "Все больше стран Глобального Юга и Востока начинают осознавать и формулировать национальные интересы, проводить политику, ориентированную на их реализацию, в духе международного сотрудничества", - пояснил Лавров. "Мы поддерживаем эту тенденцию, исходя из ясного понимания, что именно за ней будущее", - заключил он.