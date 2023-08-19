Лавров заявил, что попытки изолировать Россию терпят крах

Глава МИД РФ отметил, что прошедший в июле саммит Россия - Африка подтвердил настрой африканских стран на сотрудничество с Москвой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Стремление Запада изолировать Россию терпит провал, развивающиеся страны понимают внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Второй саммит Россия - Африка, прошедший в июле в Санкт-Петербурге, подтвердил твердый настрой Москвы и африканских стран на сотрудничество и расширение рамок партнерства. <...> Несмотря на колоссальное давление со стороны Запада, на встречу прибыло 48 официальных делегаций и представители 5 ведущих региональных интеграционных объединений. Причем 27 стран континента были представлены на уровне первых и вторых лиц. Эти цифры однозначно свидетельствуют о том, что независимый внешнеполитический курс нашей страны пользуется пониманием развивающихся стран, а усилия США и их союзников, направленные на международную изоляцию России, потерпели крах", - указал глава российского дипведомства.

Лавров отметил, что стержневым вектором сотрудничества РФ с Африкой является содействие в укреплении политического, экономического и технологического суверенитета партнеров. "Мы готовы делиться с африканскими друзьями соответствующим опытом - для повышения устойчивости и конкурентоспособности их систем государственного управления, обеспечения продовольственной безопасности, реализации национальных приоритетов в сфере социально-экономического развития, - продолжил министр. - Россия воспринимается в Африке как надежный партнер и в плане содействия поддержанию военно-политической стабильности, урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом, наркопреступностью и другими трансграничными угрозами и вызовами".

По словам главы МИД РФ, cаммит открыл перспективы наращивания российско-африканского сотрудничества в различных областях. "Это, в частности, касается инвестиций, региональной экономической интеграции, сельского хозяйства, энергетики, строительства инфраструктуры, недропользования, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования", - пояснил Лавров.

Лавров также добавил, что отдельного упоминания заслуживает "пилотный проект по созданию Российской промышленной зоны в Египте, которая призвана стать площадкой для производства и экспорта товаров в другие страны региона с использованием возможностей Африканской континентальной зоны свободной торговли". "Россия остается добросовестным поставщиком энергоресурсов, продовольствия, удобрений, медикаментов в Африку. Одно из наиболее востребованных направлений сотрудничества - оказание гуманитарной помощи особо нуждающимся государствам региона", - заключил министр.