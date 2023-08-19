Посольство России указало СМИ Италии на героизацию боевиков нацформирования "Азов"

В диппредставительстве отметили, что такие материалы вызывают "глубокое недоумение"

РИМ, 19 августа. /ТАСС/. Посольство России в Италии обратило внимание на публикации в итальянских СМИ, указав на героизацию в них боевиков националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Такое замечание содержится в комментарии диппредставительства, размещенном на его страницах в соцсетях.

"Глубокое недоумение вызывают материалы в итальянских СМИ, в которых боевики из украинского неонацистского батальона "Азов" героизируются и преподносятся как защитники европейских ценностей и спасители демократии", - отмечается в заявлении дипмиссии.

Посольство указало на сообщение итальянского агентства ANSA, которое "проиллюстрировало новость об их "возвращении на фронт" провокационной фотографией, на которой идейные наследники организаторов Львовского погрома 1941 г. гордо позируют под флагами" с эмблемами подразделений СС.

"Прилично ли современному итальянскому обществу, в основе которого лежат идеи Cопротивления и которое гордится своими антифашистскими традициями, участвовать в навязываемой ему кампании по героизации откровенных нацистов? Пора бы наконец понять, что так нагло и бодро выступающие со страниц итальянских СМИ за свободу и демократию в мире Подоляк, Ермак, Данилов и прочие представители киевской бандитской хунты, возглавляемой Зеленским - это политические фанатики, экстремисты, террористы, антисемиты, идейные наследники Гитлера, Бандеры, Шухевича и других нацистских преступников, ввергших мир в катастрофу Второй мировой войны", - подчеркивается в сообщении российского посольства.

17 августа врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович сообщил, что боевики "Азова" "возобновили выполнение задач" в зоне боевых действий на краснолиманском направлении.

31 июля командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что вернувшиеся из Турции на Украину главари "Азова" вновь будут участвовать в боевых действиях в составе Нацгвардии, так как никакого запрета на это нет. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что ситуация с передачей Турцией Украине командиров "Азова" является невыполнением обязательств турецкой стороной.