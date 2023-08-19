19 августа, 01:07
Военная операция на Украине

Сальдо назвал необоснованными разговоры о контроле ВСУ над каким-то из островов на Днепре

Врио губернатора Херсонской области указал на то, что вооруженное противостояние идет "в специфических условиях местности, изрезанной водными протоками и густо поросшей труднопроходимой растительностью"

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Противостояние с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в специфических условиях островной зоны на Днепре продолжается, говорить об украинском контроле над каким-то из островов нельзя, рассказал ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"На островах в дельте Днепра фиксируются действия ДРГ противника, им противодействуют наши специально подготовленные бойцы. Там идет вооруженное противостояние в специфических условиях местности, изрезанной водными протоками и густо поросшей труднопроходимой растительностью. В этих обстоятельствах говорить о том, что враг осуществляет контроль над какими-то из островов, необоснованно", - сказал Сальдо.

За последнюю неделю в островной зоне на Днепре были уничтожены две украинские гаубицы Д-30, два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом, место дислокации ВСУ с пятью военнослужащими, еще семь получили ранения, три машины выведены из строя, также потоплена лодка с пятью солдатами. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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