Президент России заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих направлений, сообщили в Кремле

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", - отметили в Кремле.

Позднее Кремль опубликовал видеокадры посещения Путиным в Ростове-на-Дону штаба группировки войск, участвующих в специальной военной операции. Материал вышел в эфире телеканала "Россия 24".

Путин подъехал к штабу на машине, его встретил Герасимов. Президент и начальник Генштаба проследовали до командного пункта, где Путину доложился начальник Главного оперативного управления - первый замглавы Генштаба Сергей Рудской: "Товарищ Верховный главнокомандующий, офицеры указанной категории на служебное совещание собраны". Президент приветствовал присутствующих: "Товарищи офицеры!", после чего провел совещание. Несколько кадров с него опубликованы без звука, мероприятие прошло в закрытом режиме.

Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Так, он проводил здесь совещание и заслушивал доклады военных в середине марта - тогда же, когда впервые посещал Мариуполь. Путин приезжал также в штаб 31 декабря 2022 года и отсюда выступал с новогодним обращением к гражданам. Еще ранее Путин посещал объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции, в середине декабря прошлого года. В апреле нынешнего года президент посещал штабы группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.