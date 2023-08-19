Антонов заявил, что американцы все меньше поддерживают отправку вооружений Киеву

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что администрация США принимает "безумные" решения в попытке выйти из тупика, "в который сама себя загнала"

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Предоставление военной помощи Украине все менее популярно среди американцев, однако это не останавливает власти США, которые продолжают вооружать Киев. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Здесь не могут не осознавать, что и без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО. На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике все менее популярно среди простых американцев", - отметил дипломат, комментируя заявления администрации США о том, что цели СВО не будут достигнуты, а также решение Вашингтона разрешить партнерам по НАТО поставить истребители F-16 на Украину после окончания обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Однако, судя по всему, вышеперечисленное не останавливает авторов и вдохновителей кровавой авантюры. Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, - добавил Антонов. - В поиске выхода из тупика, в который администрация сама себя загнала, принимаются все новые и новые безумные решения. Делаются безответственные и лишенные всяких оснований заявления".

"Напомним о словах министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, что поставки Украине F-16, способных нести ядерное оружие, грозят самыми серьезными последствиями, - указал посол. - Появление истребителей подобного типа в руках украинских головорезов рассматриваем как угрозу нашей безопасности в ядерной сфере. Россия даст на такие враждебные действия решительный военно-технический ответ".

Как свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного ранее по заказу телеканала CNN, 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Исследование также показало, что, по мнению 51% американцев, Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины. Многие представители оппозиционной Республиканской партии в Конгрессе выступали против намерения американского президента Джо Байдена, являющегося демократом, продолжать оказание крупной финансовой помощи Украине.