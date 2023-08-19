Миронов заявил, что возможная передача Украине истребителей F-16 не повлияет на исход СВО

По словам председателя партии "Справедливая Россия - За правду", политика США на украинском направлении вошла в штопор

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Возможная передача Украине самолетов F-16 не повлияет на исход специальной военной операции (СВО). Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Возможная передача Украине американских самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход специальной военной операции", - написал он.

По его словам, политика США на украинском направлении вошла в штопор. "Передача не самых новых самолетов камикадзе Зеленскому не сможет остановить, как и в 1945-м, Российскую армию", - подчеркнул политик.

Миронов отметил, что для США передача такого вида истребителей - это фактически последний вид вооружений, которые они могут позволить передать Украине. "Дальше - только переговоры", - указал он.

Ранее стало известно, что Запад поставит Киеву истребители-бомбардировщики F-16 только после подготовки Вооруженных сил Украины к их применению, ориентировочно - через несколько месяцев.